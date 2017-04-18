Запрет турецких помидоров стоил России 1,5 млрд долларов / Российские производители не успевают перехватить рынок

Публикации за 18.04.17

Потери России от «помидорной войны» с Турцией оцениваются в 1,3-1,5 млрд долларов. При этом рядовые граждане значительно переплачивают за томаты, которые доходят до конечного покупателя с трехкратной наценкой. Возможным плюсом торговой войны Москвы и Анкары можно считать освободившуюся нишу на рынке объемом в полмиллиарда долларов, однако отечественные производители, по словам экспертов, пока могут обеспечить внутренний спрос лишь на 40%.

Во сколько обошлись антитурецкие продуктовые санкции бизнесу и потребителям, подсчитали эксперты РАНХиГС, Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли, последние данные были опубликованы в «Мониторинге экономической ситуации в России». «Помидорная война» началась с 1 января 2016 года, тогда под запретом оказалось около 60% импортируемых из Турции сельхозпродуктов. Москва ввела эмбарго в ответ на сбитый в Сирии турецкими ВВС российский самолет Су-24. Позже Россия несколько раз ослабляла санкции, разрешая к ввозу некоторые виды продуктов, но помидоры и огурцы, объем импорта которых оценивался в 300 млн долларов в год, поставлять Турции по-прежнему нельзя.

15 марта 2017 года Анкара неожиданно вычеркнула Россию из списка стран беспошлинной торговли. С этого момента российские экспортеры могут ввозить в Турцию пшеницу и кукурузу только после уплаты 130% пошлины. Фактически, турецкие власти закрыли свой рынок для российского зерна, считают авторы исследования. За последние два года Турция импортировала до 2 млн тонн российской пшеницы в год.

Впрочем, пока на статистике эта ситуация не сказалась. По данным ФТС, в марте текущего года Россия экспортировала 3,7 млн тонн зерна, что на треть больше, чем в прошлом году. Кроме того, по словам президента Национального союза экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергея Балана, у России около 100 потенциальных покупателей и договоры заключаются с ними.

Тем временем, турецкие экспортеры нашли способ обойти продэмбарго, они переориентировались на Азербайджан, Грузию, Белоруссию и Казахстан, которые в свою очередь везут товар в Россию. По данным турецкой статистики, поставки помидоров в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились лишь на 10%. Таким образом, запрет Анкары выглядит для России более болезненным, чем запрет турецких помидоров, делают вывод авторы мониторинга.

Российские производители пытались воспользоваться ситуацией и увеличить число тепличных проектов. В стране заработала госпрограмма поддержки сельхозпроизводителей. Так на строительство тепличных комплексов государство направило 30 млрд рублей. Но возращение на рынок турецких томатов покажет, что все эти усилия были напрасны. Цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов, рассчитанную по всем импортерам. К тому же Россия так и не сможет обеспечить нужный объем, если в прошлом году самообеспечение по огурцам составило 80%, то по помидорам – 40%.

Москва продолжает проводить консультации по торговле с Анкарой, но спорные моменты все еще существуют. По словам вице-премьера России Аркадия Дворковича, если Турция продолжит препятствовать российскому экспорту, вполне вероятно, что Россия вновь введет ответные меры.

Анкара – Москва, Зоя Осколкова

Анкара – Москва. Другие новости 17.04.17

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