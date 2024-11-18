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Понедельник, 18 ноября 2024, 12:40 мск

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В Турции в аварии с автобусом один человек погиб и 30 пострадали

В Турции пассажирский автобус попал в аварию. В результате один человек погиб и тридцать получили различные травмы. Об этом сообщают местные СМИ.

В автобусе, следовавшем рейсом Аланья-Бурса, находились 44 человека. Транспорт съехал с дороги и перевернулся у города Эксишехир.

На место выехали правоохранители и несколько бригад скорой помощи. От полученных травм один пассажир скончался. В общей сложности госпитализированы еще 30 пострадавших.

Причины ДТП устанавливаются. Проводится расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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