В Турции в аварии с автобусом один человек погиб и 30 пострадали

В Турции пассажирский автобус попал в аварию. В результате один человек погиб и тридцать получили различные травмы. Об этом сообщают местные СМИ.
В автобусе, следовавшем рейсом Аланья-Бурса, находились 44 человека. Транспорт съехал с дороги и перевернулся у города Эксишехир.
На место выехали правоохранители и несколько бригад скорой помощи. От полученных травм один пассажир скончался. В общей сложности госпитализированы еще 30 пострадавших.
Причины ДТП устанавливаются. Проводится расследование.
Анкара, Зоя Осколкова
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