Турция ввела квоты на поставки пшеницы из России / Из всего объема закупаемого зерна лишь четверть может быть из РФ

Публикации за 24.05.17

Турецкие власти придумали новую схему ограничения поставок российской пшеницы. Теперь импортеры зерна из РФ смогут получить только 25% лицензий. Остальную продукцию трейдеры обязаны закупать в других государствах.

Решение квотировать поставки российской пшеницы было принято после того, как Россия оставила в силе эмбарго в отношении турецких помидоров, пишут «Ведомости». Получение лицензии является частью механизма, применяемого Анкарой для защиты внутреннего рынка. До введения ограничений 70-75% муки изготавливалось из российской пшеницы.

В марте турецкие власти ввели пошлину на зерно из РФ в размере 130%, в результате все поставки остановились, а лицензии на ввоз российской сельхозпродукции не выдавались. Прогресс был достигнут в ходе встречи президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 3 мая.

Анкара сняла ограничения на поставки пшеницы, однако Москва запрет на поставку турецких помидоров не отменила. Более того, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, эмбарго на помидоры может продлиться минимум 3-5 лет. Дело в том, что именно столько времени потребуется российским фермерам, чтобы нарастить собственный урожай. Впрочем, Дворкович не исключил, что Турция сможет поставлять помидоры в межсезонье.

В этой связи эксперты не видят ничего удивительного в том, что турецкие власти продолжили защиту своих интересов и применили новую схему, ограничивающую ввоз российского зерна. Согласно новым правилам только 20-25% от всех выданных лицензий на импорт могут приходиться на Россию. Речь идет о лицензиях на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки, документ позволяет ввозить зерно без пошлины, перерабатывать его и экспортировать.

Таким образом, турецкому импортеру придется покупать 75% пшеницы не в России, чтобы ввезти 25% российского зерна. Ограничение в первую очередь скажется на мелких мукомолах, которые попросту откажутся от покупок в России. При этом если Турция не отменит квотирование российского товара, то непроданное зерно попадет на рынок и будет давить на цены, отмечают эксперты.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 24.05.17

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