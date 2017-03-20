Турция все-таки остановила импорт российского зерна

Публикации за 20.03.17

Турция приостановила закупки российской сельхозпродукции. Как сообщил представитель российского торгового представительства в Турции, это касается импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, передает РИА «Новости».

Ранее, 16 марта в СМИ появилась информация о том, что «дружественная» Турецкая республика ввела запрет на беспошлинную поставку сельхозпродукции из России. При «запретительной» пошлине в 130% поставки зерна в Турцию стали практически невозможны. Однако на следующий же день турецкие власти опровергли введение ограничений на импорт российской пшеницы, сообщил тогда заместитель министра экономического развития Алексей Груздев.

Стоит отметить, за последние 9 месяцев Турция стала одним из главных покупателей российской пшеницы, закупив около 2 млн тонн зерна, и занимает четвертое место в рейтинге крупных покупателей кукурузы. С июля 2016 года Анкара закупила у России 342 тысячи тонн. С октября 2016 на турецкий рынок также было поставлено 314 тысяч тонн российского подсолнечного шрота.

По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, причиной запретительных действий Анкары могут крыться в том, что Москва до сих пор не сняла запрет на ввоз турецких томатов, огурцов, яблок и груш.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.17

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