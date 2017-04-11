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Туризм

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Публикации за 11.04.17

Россия грозит Турции запретом чартеров / Потери туроператоров составят 5 млрд рублей

Россия грозит Турции запретом чартеров Потери туроператоров составят 5 млрд рублей

Росавиация предупредила туроператоров о возможности запрета чартерных полетов в Турцию. О применении самого чувствительного для Анкары инструмента давления заговорили на фоне обострения отношений России и Турции в связи с бомбардировками США сирийской авиабазы Шайрат. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подлил масла в огонь, призвав НАТО к новым ударам по военной инфраструктуре сирийской армии.

О возможном запрете чартерных рейсов в Турцию в связи «со сложной внутриполитической ситуацией» в стране стало известно из телеграммы, направленной руководством Росавиации туроператорам, пишет . Регулятор просит «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ», однако игроки рынка не спешат следовать рекомендациям. По данным Ассоциации туроператоров России, туры реализуются в обычном режиме, несмотря на возможные ограничения. «Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять – или не повлиять – на перевозку», – говорится на сайте АТОР. В одной из авиакомпаний, осуществляющих перевозку, в том числе и на турецком направлении, заявили: «Как летали, так и летаем».

Тем не менее, запрет чартерных рейсов может сильно ударить по экономике Турции накануне высокого летнего сезона. Традиционно турецкие курорты находятся на первом месте по популярности у российских туристов. Так по оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), треть всех продаж туров в апреле приходится именно на Турцию. По прогнозам специалистов, турпоток на 2017 год должен был составить 3 млн человек. По разным данным путевки купили от 200 тысяч до 400 тысяч россиян. В результате упущенная выгода туррынка может превысить 75 млрд рублей, а прямые потери – 5 млрд рублей.

Ранее Москва уже прерывала авиасообщение с Турцией, тогда поводом для введения запрета стал сбитый турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в Сирии. Чартеры вновь открыли только после официальных извинений президента Эрдогана. Однако в марте отношения с Анкарой вновь обострились после того, как турецкие власти ввели, по сути, заградительную пошлину 130% на ввоз из России пшеницы, кукурузы, риса и другого зерна в ответ на сохранение Москвой эмбарго в отношении турецких овощей и фруктов. Переговоры по урегулированию этой проблемы должны пройти в конце этой недели.

В свою очередь эксперты считают, что российские власти стремятся не только оказать давление на турецкое руководство, но и помочь отечественным курортам, которые значительно проигрывают турецким как по уровню сервиса, так и стоимости. По оценкам игроков туристического рынка, в случае запрета чартеров в Турцию российские курорты могут получить дополнительно около 1 млн туристов.

Тем временем, туроператоры отмечают, что россияне не спешат отказываться от турецкого направления отдыха. Реальных аннуляций туров пока нет, останавливают российских туристов и высокие штрафы, так отказ от поездки на этапе раннего бронирования обойдется туристу в 300-400 долларов. Кроме того, со времени прошлого запрета перевозчики адаптировались, и возможная отмена чартеров теперь их так не пугает. В частности, они диверсифицировали чартерные программы, наладив рейсы в Доминикану, Вьетнам, Таиланд, Тунис, на Кубу. Если ограничения все-таки будут введены, туроператоры готовы быстро переориентировать туристов на другие направления, например, в Грецию, Тунис и на Кипр.

Несмотря на предпринятые туроператорами меры, РСТ все же считает, что последствия для рынка в этот раз будут еще хуже, чем в 2015 году. Дело в том, что тогда авиасообщение было закрыто в ноябре, когда основной туристический сезон по Турции был уже завершен. «Сейчас же Турция лидирует с большим отрывом, заявок на нее в 4-5 раз больше, чем годом ранее», – сообщила пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

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