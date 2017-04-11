Россия грозит Турции запретом чартеров / Потери туроператоров составят 5 млрд рублей

Публикации за 11.04.17

Росавиация предупредила туроператоров о возможности запрета чартерных полетов в Турцию. О применении самого чувствительного для Анкары инструмента давления заговорили на фоне обострения отношений России и Турции в связи с бомбардировками США сирийской авиабазы Шайрат. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подлил масла в огонь, призвав НАТО к новым ударам по военной инфраструктуре сирийской армии.

О возможном запрете чартерных рейсов в Турцию в связи «со сложной внутриполитической ситуацией» в стране стало известно из телеграммы, направленной руководством Росавиации туроператорам, пишет «Коммерсант». Регулятор просит «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ», однако игроки рынка не спешат следовать рекомендациям. По данным Ассоциации туроператоров России, туры реализуются в обычном режиме, несмотря на возможные ограничения. «Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять – или не повлиять – на перевозку», – говорится на сайте АТОР. В одной из авиакомпаний, осуществляющих перевозку, в том числе и на турецком направлении, заявили: «Как летали, так и летаем».

Тем не менее, запрет чартерных рейсов может сильно ударить по экономике Турции накануне высокого летнего сезона. Традиционно турецкие курорты находятся на первом месте по популярности у российских туристов. Так по оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), треть всех продаж туров в апреле приходится именно на Турцию. По прогнозам специалистов, турпоток на 2017 год должен был составить 3 млн человек. По разным данным путевки купили от 200 тысяч до 400 тысяч россиян. В результате упущенная выгода туррынка может превысить 75 млрд рублей, а прямые потери – 5 млрд рублей.

Ранее Москва уже прерывала авиасообщение с Турцией, тогда поводом для введения запрета стал сбитый турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в Сирии. Чартеры вновь открыли только после официальных извинений президента Эрдогана. Однако в марте отношения с Анкарой вновь обострились после того, как турецкие власти ввели, по сути, заградительную пошлину 130% на ввоз из России пшеницы, кукурузы, риса и другого зерна в ответ на сохранение Москвой эмбарго в отношении турецких овощей и фруктов. Переговоры по урегулированию этой проблемы должны пройти в конце этой недели.

В свою очередь эксперты считают, что российские власти стремятся не только оказать давление на турецкое руководство, но и помочь отечественным курортам, которые значительно проигрывают турецким как по уровню сервиса, так и стоимости. По оценкам игроков туристического рынка, в случае запрета чартеров в Турцию российские курорты могут получить дополнительно около 1 млн туристов.

Тем временем, туроператоры отмечают, что россияне не спешат отказываться от турецкого направления отдыха. Реальных аннуляций туров пока нет, останавливают российских туристов и высокие штрафы, так отказ от поездки на этапе раннего бронирования обойдется туристу в 300-400 долларов. Кроме того, со времени прошлого запрета перевозчики адаптировались, и возможная отмена чартеров теперь их так не пугает. В частности, они диверсифицировали чартерные программы, наладив рейсы в Доминикану, Вьетнам, Таиланд, Тунис, на Кубу. Если ограничения все-таки будут введены, туроператоры готовы быстро переориентировать туристов на другие направления, например, в Грецию, Тунис и на Кипр.

Несмотря на предпринятые туроператорами меры, РСТ все же считает, что последствия для рынка в этот раз будут еще хуже, чем в 2015 году. Дело в том, что тогда авиасообщение было закрыто в ноябре, когда основной туристический сезон по Турции был уже завершен. «Сейчас же Турция лидирует с большим отрывом, заявок на нее в 4-5 раз больше, чем годом ранее», – сообщила пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Анкара – Москва, Зоя Осколкова

Анкара – Москва. Другие новости 10.04.17

Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО). / МИД России призвал граждан РФ к осторожности в Египте. / Полиция Италии задержала россиянку, выбросившую труп дочери. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»