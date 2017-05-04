Чартеры на турецкие курорты не отменят: Путин дал добро / Предупреждение Росавиации будет отозвано

Публикации за 04.05.17

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшиеся накануне в Сочи, сняли неясности и тревоги по поводу предстоящего летнего туристического сезона после предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов на турецкие курорты.

Как заявил российский лидер на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции, «период восстановления российско-турецких отношений завершен». «Мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию», – заключил президент РФ. В числе прочего Путин отметил, что треть российских туристов выбрали Турцию на майские праздники. При этом российский президент снова обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности отдыха россиян на курортах Турции: «Принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан на турецких курортах». По словам Путина, «российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах».

Вице-премьер Аркадий Дворкович в подтверждение слов президента заявил, что предупреждение по чартерам в Турцию будет отозвано. По его словам, этот пункт включен в договоренности глав России и Турции.

«Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация, риски постепенно снижаются, оно (предупреждение – прим. ред.) будет отозвано, но повторяю, это должно соответствовать общему фону наших отношений, – цитирует Дворковича «Интерфакс». – Мы должны увидеть позитив во всех экономических отношениях... Сегодня прозвучала команда президента сделать все это быстро».

Напомним, 10 апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Об этом было заявлено в письме ведомства за подписью замглавы Росавиации Олега Клима. После этого продажи путевок в Турцию, по данным туроператоров, обрушились на 15% за неделю, а число бронирований сократилось на 14%. До письма Росавиации Турция была лидером по популярности у отдыхающих из России. Турецкое направление составляло 47% поисковых запросов на майские туры, отмечали в группе компаний «Слетать.ру». Впрочем, позже спрос восстановился, и в итоге Турция стала самым популярным направлением у жителей России на майские праздники.

Москва, Светлана Петрова

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