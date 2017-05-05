Кроме Антальи: Росавиация отменила предупреждение по чартерам в Турцию

Публикации за 05.05.17

Росавиация отменила предупреждение о возможном ограничении чартеров на турецкие курорты. Оно отозвано по всем направлениям, кроме Антальи – самого популярного среди жителей России курорта в Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из чартерных авиакомпаний.

О том, что авиационные власти РФ аннулируют уведомление о возможной приостановке чартерных авиарейсов в Турцию, стало известно после встречи президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 3 мая в Сочи. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил по итогам переговоров лидеров двух стран, что Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию.

Напомним, 10 апреля Росавиация распространила предупреждение в связи со «сложной внутриполитической ситуацией» в стране и рекомендовала российским авиакомпаниям учитывать этот документ при планировании чартерных программ. После этого продажи путевок в Турцию за несколько недель, по данным туроператоров, обрушились на треть. В конце апреля спрос восстановился, и в итоге Турция стала самым популярным направлением у жителей России на майские праздники.

Москва, Светлана Петрова

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