Турция стала самым популярным направлением у жителей России на майские праздники

Публикации за 28.04.17

Ассоциация туроператоров России (АТОР) перечислила наиболее популярные туристические направления на майские праздники.

По данным Ассоциации туроператоров России, от 80% до более чем 90% жителей России в этом году на майские праздники останутся дома, поедут на дачу или навестят родственников и друзей в других городах и регионах. Остальные будут путешествовать по России и миру. При этом туристов, предпочитающих отдых внутри страны, меньше, чем тех, кто выбрал на майские дни путешествие за границей. Внутри страны самыми популярными направлениями остаются Крым и Краснодарский край. В топе продаж значатся также Москва и Санкт-Петербург. Лидером среди выбравших заграницу стала Турция, куда поедут как минимум 30-35% россиян, решивших отдохнуть за пределами России.

Также в этом году популярна и Европа: спрос на поездки в европейские страны на майские даты вырос от 30 до 40% по сравнению с прошлым годом. В топе «экскурсионных» туров в Европу для российских туристов – Чехия, Италия, Франция, а в списке самых популярных «пляжных» стран Европы – Греция и Кипр, но они уступают Турции.

Среди стран СНГ наиболее популярными туристическими направлениями на майские праздники стали Армения и Грузия.

Что касается стран Юго-Восточной Азии, то здесь в лидерах Таиланд, Вьетнам, Гоа (Индия) и остров Хайнань (Китай).

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.04.17

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