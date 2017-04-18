Продажи путевок на турецкие курорты резко сократились

Публикации за 18.04.17

Взлетевший спрос на туры в Турцию заметно сократился после предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов на турецкие курорты. Письмо ведомства, адресованное авиакомпаниям, обрушило продажи путевок на 15% за неделю, а сокращение числа бронирований – на 14%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные туроператоров. При этом лишь единицы туристов отказываются от уже купленных путевок. Эксперты объясняют ситуацию отсутствием на рынке адекватных турецким предложений по сочетанию цены и качества.

До письма Росавиации Турция была лидером по популярности у отдыхающих из России. Турецкое направление составляло 47% поисковых запросов на майские туры, отметили в группе компаний «Слетать.ру». Но после выхода предупреждения активность резко упала: за неделю число поисковых запросов сократилось на 14% – с 42 до 28%, а количество покупок пакетных туров в Турцию снизилось в 1,7 раза.

Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что объем продаж путевок в Турцию за прошлую неделю снизился на 20-30% в связи с письмом Росавиации. По мнению экспертов, информация о возможной приостановке чартеров может быть связана с организованным в Турции конституционным референдумом. «Референдум прошел, пока все тихо, в Турции ничего не происходит. Посмотрим, как отреагирует на это рынок», – пояснила глава АТОР (цитата по агентству городских новостей «Москва»). Она также отметила, что Росавиация и Ростуризм пока никак не прокомментировали информацию.

Напомним, 10 апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Об этом было заявлено в письме ведомства за подписью замглавы Росавиации Олега Клима. По предварительным оценкам, путевки уже проданы 200-400 тыс. туристам, по году ожидался поток 3 млн человек. В случае запрета чартерных рейсов в Турцию, путешественникам предложат выбрать другие страны с доплатой или регулярный рейс в ту же Турцию, но также с доплатой.

Москва, Светлана Петрова

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