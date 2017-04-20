Минтранс подтвердил: вероятность запрета чартеров в Турцию никто не отменял / Россиянам всё нипочем: «Спрос на Турцию восстанавливается»

Публикации за 20.04.17

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что Россия не изменила свою позицию по возможной приостановке чартерных авиарейсов в Турцию из-за внутриполитической ситуации в стране.

«Статус не изменился, – цитирует Соколова «Интерфакс». – Росавиация направила соответствующую телеграмму, текст ее был размещен в СМИ». Министр транспорта отметил, что у него нет дополнительной информации по этому поводу.

Напомним, 10 апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Об этом было заявлено в письме ведомства за подписью замглавы Росавиации Олега Клима.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что на данный момент нет запрета или ограничения чартерных перевозок в Турцию. По словам эксперта, телеграмму Росавиации следует воспринимать не как запрет, а как предупреждение. Он пояснил АТОР, что ведомство обратилось с просьбой учитывать то, что может появиться фактор, который вероятно «повлияет или не повлияет» на перевозку.

По предварительным оценкам, путевки уже проданы 200-400 тыс. туристам, по году ожидался поток 3 млн человек. В случае запрета чартерных рейсов в Турцию, путешественникам предложат выбрать другие страны с доплатой или регулярный рейс в ту же Турцию, но также с доплатой.

Ранее сообщалось, что взлетевший спрос на туры в Турцию сильно сократился после предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартеров на турецкие курорты. Письмо регулятора обрушило продажи путевок на 15% за неделю, а сокращение числа бронирований – на 14%, отмечали туроператоры. При этом лишь единицы туристов отказываются от уже купленных путевок. Эксперты объясняют ситуацию отсутствием на рынке адекватных турецким предложений по сочетанию цены и качества.

Между тем, по последним данным АТОР, бронирования туров в Турцию начинают возобновляться после резкого падения. Если на прошлой неделе интерес россиян к отдыху в этой стране упал вдвое, то 18-19 апреля был отмечен рост в 10%, сообщил гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура. Он рассчитывает, что полностью объемы бронирований Турции должны восстановиться в течение 10 дней. Демура при этом призвал не ожидать демпинга от российских туроператоров. «На рынке ощущается дефицит перевозки, так как авиакомпании из-за опасений, что разрешения на чартеры не будет, поставили минимальное количество бортов», – пояснил он.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 20.04.17

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