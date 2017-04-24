Россияне смогут отдыхать в Турции без визы на месяц дольше

Публикации за 24.04.17

Турецкие власти пошли по пути упрощения визового режима для граждан РФ. Теперь российские туристы смогут оставаться на турецких курортах до 90 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с представителями русскоязычных СМИ из 24 стран мира.

По словам главы турецкого МИД, вопрос упрощения визового режима для россиян обсуждался еще до того, как российско-турецкие отношения испортились после инцидента с самолетом Су-24, передает агентство «Анадолу». Ранее максимальный срок пребывания граждан РФ в Турции без визы составлял 60 дней, решением Анкары его продлили до 90 дней.

Стоит отметить, что это не единственное нововведение, призванное сделать путешествия россиян в Турецкую республику удобнее. Как в марте отмечал Чавушоглу, в аэропортах страны идет работа по созданию инфраструктуры для того, чтобы идентифицировать граждан РФ по внутренним российским паспортам.

Несмотря на то, что российско-турецкие отношения несколько улучшились после встречи президентов Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, российское правительство не исключает введения запрета на чартерное авиасообщение между двумя странами. Так 10 апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что телеграмму Росавиации следует воспринимать не как запрет, а как предупреждение. Однако даже гипотетическая возможность отмены чартеров привела к резкому снижению спроса на отдых на турецких курортах. До письма Росавиации Турция была лидером по популярности у отдыхающих из России. Турецкое направление составляло 47% поисковых запросов на майские туры. Но после выхода предупреждения активность резко упала: за неделю число поисковых запросов сократилось на 14% – с 42 до 28%, а количество покупок пакетных туров в Турцию снизилось в 1,7 раза.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 24.04.17

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