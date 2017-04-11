Бронирование встало, туристы обрывают телефоны турагентств из-за новости о закрытии чартеров в Турцию / Из Екатеринбурга в неделю должны вылетать 10 тысяч человек

Публикации за 11.04.17

Появившаяся вчера вечером новость о возможном приостановлении чартерной перевозки в Турцию буквально застопорила работу турагентств по всей России. Со вчерашнего вечера туристы, у которых куплены туры в Анталию и Мармарис вплоть до осени, обрывают телефоны и соцсети в попытках узнать, что же их ждет и кто будет возвращать деньги, если Росавиация все-таки официально запретит вылеты. Текущие бронирования встали. Агенты опасаются, что продаж в ближайшие недели можно не ждать.

Напомним, накануне вечером в СМИ попала информация от источников в авиакомпаниях. По некоторым данным, Росавиация сделала рассылку, в которой сообщила о возможном закрытии чартерной перевозки между Россией и Турцией. Регулятор просит «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ», однако игроки рынка не спешат следовать рекомендациям. По данным Ассоциации туроператоров России, туры реализуются в обычном режиме, несмотря на возможные ограничения. «Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять – или не повлиять – на перевозку», – говорится на сайте АТОР. В одной из авиакомпаний, осуществляющих перевозку, в том числе и на турецком направлении, заявили: «Как летали, так и летаем».

Тем не менее, запрет чартерных рейсов может сильно ударить по экономике Турции накануне высокого летнего сезона. Традиционно турецкие курорты находятся на первом месте по популярности у российских туристов. Так, по оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), треть всех продаж туров в апреле приходится именно на Турцию. По прогнозам специалистов, турпоток на 2017 год должен был составить 3 млн человек. По разным данным, путевки купили от 200 тысяч до 400 тысяч россиян. В результате упущенная выгода туррынка может превысить 75 млрд рублей, а прямые потери – 5 млрд рублей. Несмотря на успокаивающую тональность АТОР, в туристическом сообществе уже началась паника. В основном ее сеют туристы, которые еще со вчерашнего вечера обрывают телефоны своих агентов.

«Работа встала. Со вчерашнего вечера только и делаем, что отвечаем на вопросы по Турции. А как мы полетим? А если не полетим, кто нам деньги вернет? А штрафы какие? – рассказала NDNews.ru менеджер одного из турагентств Екатеринбурга Ирина. – Мне кажется, сегодня в каждом агентстве есть хотя бы одна оплаченная заявка по Турции. И если будет запрет, проблемы коснутся всех агентов и тысяч туристов. Естественно, новых бронирований по Турции можно не ждать еще долго. Спасибо Росавиации, закончили заранее акцию раннего бронирования».

Между тем, в случае отмены чартеров проблема действительно может быть серьезной. Сегодня только из Кольцово заявлены такие объемы перевозки, которых не было уже много лет: по планам туроператоров и авиакомпаний, еженедельно на курорты Турции будут отправляться 10 тысяч человек, – сообщили в Уральской ассоциации туризма. Большинство – на чартерных рейсах. Хотя некоторые авиакомпании получили разрешения и на выполнение регулярных рейсов (Azur Air, Onur Air, например), но их мощностей не хватит, чтобы вывезти всех, кто уже купил путевки.

В УАТ подчеркнули, что нет никакой другой страны, в которую оперативно получится перенаправить туристические потоки, если все-таки чартерная перевозка будет отменена.

«Если отменят чартеры, то технически с учетом заявленного объема (10 тысяч еженедельно, напомним) невозможно будет перенаправить туристов в другие страны. Просто нет стран с такой же ценой и богатой отельной базой, как в Турции. Кроме того, Египет до сих пор закрыт. Даже если предположить, что кто-то согласился бы поехать туда. Но сейчас альтернатив Турции нет по объемам и цене, – прокомментировал NDNews.ru исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев. – Но я все же не верю, что информация, которая появилась в СМИ, будет воплощена в жизнь. Потому что никто не видел официального документа, ссылки на источники не выглядят убедительно. Надеюсь, Россия и Турция решат все вопросы в порядке переговоров. Потому что туризм тут совершенно не при чем, и не хотелось бы, чтобы отрасль пострадала».

В случае реализации наихудшего сценария вернуть деньги туристам будет непросто, несмотря на то, что в этом году все операторы создали фонды персональной ответственности, резервные фонды «Турпомощи» – вдобавок к традиционному страхованию фингарантий. «Но никаких денег не хватит, чтобы покрыть расходы в случае если Турции не будет», – говорят игроки рынка.

Добавим, что турагенты рекомендуют пока не паниковать и не спешить с перебронированиями по другим направлениям. Во-первых, сделать это без доплаты почти невозможно. Во-вторых, официальное решение еще не принято. В-третьих, не исключено, что какие-то операторы найдут возможность пересадить туристов на регулярку, если это понадобится, либо пойдут навстречу и предоставят на выбор тур в другую страну без больших переплат.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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