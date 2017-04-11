«Не наша тема»: Кремль не стал реагировать на новости о возможном запрете чартеров в Турцию / АТОР: массовых аннуляций туров нет, но есть запросы о перебронировании

Публикации за 11.04.17

В Кремле отказались комментировать возможный запрет чартерных авиарейсов в Турцию.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема не является вопросом Кремля. «Это скорее тема правительства и Росавиации», – заявил он журналистам.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь отметили, что туристы обеспокоены сообщениями в СМИ об угрозе запрета чартеров в Турцию. Представители турагентств отмечают участившиеся звонки клиентов, которые интересуются, не будет ли отменен их конкретный рейс. Однако, по их данным, массовых аннуляций туров нет, но есть единичные запросы о перебронировании на другие направления. Туроператоры, в свою очередь, убеждены, что для паники на рынке нет серьезных предпосылок, и пока не прогнозируют массовых аннуляций турпоездок.

«Мы не видим всплеска аннуляций туров по Турции в связи со вчерашним предупреждением Росавиации. Роста отмен или перебронирований по сравнению с обычным их количеством в этот сезон, связанных с изменением личных планов туристов, мы не наблюдаем» – прокомментировала «Вестнику АТОР» гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточнила, что на Турцию приходилось до 50% объема продаж по программам раннего бронирования, передает РИА «Новости». Теперь же, по ее словам, динамика продаж путевок в Турцию может начать снижаться. «Причины понятны – есть фактор неопределенности. Мы надеемся, что ситуация прояснится в ближайшее время, в течение этой недели», – заключила она.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о письме от Росавиации, разосланном авиакомпаниям, в котором говорилось о возможной приостановке чартеров в Турцию в связи «со сложной внутриполитической обстановкой» в этой стране. Речь идет не о запрете или ограничениях, а о предупреждении, пояснили представители АТОР: «Это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять – или не повлиять – на перевозку». В Ассоциации туроператоров России напомнили, что в Турции 16 апреля пройдет референдум о внесении поправок в Конституцию, существенно расширяющих полномочия президента. «Нельзя исключать, что недовольные исходом референдума противники или сторонники действующего президента Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения», – отмечали в ассоциации.

Москва, Светлана Петрова

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