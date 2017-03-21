Торговая война: Турция отказалась от российского ячменя / Москва обвиняет Анкару в нарушении правил ВТО

Публикации за 21.03.17

Турция продолжает разрывать торговые отношения с Россией. На этот раз «дружественная» Анкара отказалась от российского кормового ячменя. В Москве уже заявили, что Турция своими действиями нарушает правила ВТО.

Сегодня стало известно, что турецкий государственный зерновой совет (TMO) объявил международные тендеры на закупку порядка 99 тыcяч тонн кормового ячменя, но исключил из списков стран-участниц Россию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Ранее турецкие импортёры приостановили также закупку российской пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.

При этом, как сообщается, Анкара готова закупать зерновые из ЕС, Молдавии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Албании, Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, Канады, США, Аргентины и Австралии.

В этой связи заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин, выступая сегодня в Госдуме, заявил, что Анкара своими действиями уже давно нарушает правила ВТО.

«За последние 15 лет (Турция) выстроила мощнейшую, субсидированную со стороны государства мукомольную отрасль и заняла все арабско-азиатские рынки, которые только могла, мы этого не делали и поэтому продолжаем продавать зерно, а не муку», – цитирует Левина RNS.

Напомним, с 15 марта Турция перестала выдавать лицензии на беспошлинный ввоз российской пшеницы, и установила пошлину в 130%, что фактически останавливает товарооборот между странами. После появления этой информации заместитель министра экономического развития Алексей Груздев поспешил заверить, что турецкие власти опровергли введение ограничений, однако накануне данные о приостановке импорта подтвердились.

Стоит отметить, за последние 9 месяцев Турция стала одним из главных покупателей российской пшеницы, закупив около 2 млн тонн зерна, и занимает четвертое место в рейтинге крупных покупателей кукурузы. С июля 2016 года Анкара закупила у России 342 тысячи тонн. С октября 2016 на турецкий рынок также было поставлено 314 тысяч тонн российского подсолнечного шрота.

По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, причины запретительных действий Анкары могут крыться в том, что Москва до сих пор не сняла запрет на ввоз турецких томатов, огурцов, яблок и груш.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.03.17

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