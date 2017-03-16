Еще один удар в спину: Турция заморозила экспорт зерновых из России

Публикации за 16.03.17

«Дружественная» Турция ввела запрет на беспошлинную поставку зерна из России. Это остановит торговый оборот между странами, так как при пошлине в 130% РФ просто не сможет экспортировать зерновые. Об этом сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, но в первую очередь эта касается ключевого поставщика – России», – цитирует Рылько «Интерфакс».

Эксперт отметил, что при такой «запретительной» пошлине в 130% поставки зерна из России в Турцию стали практически невозможны.

Директор аналитического центра анализа аграрных рынков «СовЭкон» Андрей Сизов, в свою очередь, отметил, что в связи с данным решением Анкары закупки зерна из России «фактически остановлены».

По его словам, это весьма ощутимый удар для российского экспорта, так как за последние 9 месяцев Турция стала одним из главных покупателей пшеницы, импортировав из РФ в общей сложности 2 млн тонн зерна. Турция также занимает четвертое место в рейтинге крупных покупателей кукурузы – с июля 2016 года она закупила у России 342 тысячи тонн. С октября 2016 на турецкий рынок также было поставлено 314 тысяч тонн российского подсолнечного шрота.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, комментируя действия Турции, выразил мнение, что это в первую очередь негативно отразится на самой Турции, которая в любом случае нуждается зерне. «К тому же, основной объем российского экспорта в эту страну уже состоялся», – добавил Корбут.

Эксперт также обратил внимание на то, что Анкара, ужесточив пошлины, может повторить неудачный опыт Египта, который не так давно также ужесточил требования к ввозимому зерну. «Никто не стал продавать им зерно, и через некоторое время на тендерах Египту пришлось покупать его дороже на $20 за тонну», – пояснил эксперт.

С его точки зрения, причины действий Анкары кроются в том, что Россия до сих пор не сняла запрет на ввоз томатов, огурцов, яблок и груш, на которые приходится львиная доля турецкого экспорта.

Напомним, в конце февраля президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что динамика экспорта зерновых в последнее время «не радует».

«На начало сезона стоял план вывести порядка 41 млн тонн зерновых. Из этого количество 30 млн тонн пшеницы. Но уже сейчас понятно, что этот план выполнен не будет. Динамика отстает даже от прошлого года, когда мы за сезон вывезли в целом 34,5 млн тонн», – сообщал он.

Одной из причин Злочевский назвал укрепление рубля, которое довольно серьезно ударяет по экспортным операциям и сужает экономику экспорта.

Каким образом Россия справится с проблемой экспорта зерновых на фоне потери крупного импортера – Турции и продолжающегося укрепления курса рубля – пока непонятно.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.03.17

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