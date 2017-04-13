Спрос на внутренний туризм в России снижается в пользу зарубежного / Демпинг Турции уронил цены на других направлениях

Публикации за 13.04.17

Россияне теряют интерес к внутреннему туризму, свидетельствуют данные по бронированию билетов на российские направления на лето. По разным оценкам, снижение составило от 5 до 17 п.п. год к году. Причины, по мнению экспертов кроются в укреплении рубля и скидках в турецких отелях.

Так, по данным сервиса «Туту.ру», доля ранних бронирований на перелеты по России сократилась на 5 п.п., главным образом за счет роста спроса на авиабилеты в Европу и ближнее зарубежье (страны СНГ). В результате изменения валютных курсов, средние цены на внутренние перелеты выросли на 11%, тогда как в Европу и СНГ, напротив, снизились на 12 и 14% соответственно, отметил представитель «Туту.ру».

«На фоне укрепляющегося рубля и, следовательно, снижения бюджета путешествий за границу популярность внутреннего туризма постепенно падает», – приводит РБК слова представителя сервиса Biletix Григория Лугового. Он оценил падение в 13 п.п. Если в 2016 году 64% бронирований на июнь-июль приходилось на рейсы внутри России, то в 2017 году – только 51%. 19% ранних продаж приходится на страны СНГ, 15% – на Европу, 7% – на Азию.

Сопоставимые цифры приводит директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com Сергей Попиневский: доля российских направлений на лето-2017 снизилась на 14 п.п. относительно прошлого года, до 58%. «Рост доли международных авиаперелетов мы наблюдаем с ноября 2016 года», – подчеркивает Полиневский. Куда более значительное падение интереса к российским направлениям (17 п.п.) отмечает сервис Anywayanydaу. По его данным, в 2017 году в летний период доля внутренних направлений составляет 46%. Годом ранее на них приходилось 63% бронирований.

По словам гендиректора туроператора «Пегас Туристик» Анны Подгорной, взрывного спроса на российские курорты, как в прошлом году, ожидать не стоит. По ее оценкам, динамика по сравнению с сезоном-2016 останется положительной – 15-20%, но за рубеж отправится на 20-30% туристов больше, чем в прошлом году. «Большой глубины продаж туров по России пока нет. Ожидаем, что наиболее активные бронирования начнутся чуть позднее», – заочно согласился с коллегой представитель туроператора BSI Group. При этом, по его словам, летние туры в Европу, напротив, активно бронируются, в среднем их количество относительно прошлогоднего уровня выросло на 25-30%. По данным Ростуризма, в 2016 году на отдых за границу выехали 31,66 млн россиян, из которых 19,94 млн посетили страны дальнего зарубежья.

Туроператоры отмечают, что наиболее популярным направлением грядущим летом будет Турция, так как запрет на чартеры в эту страну был снят. По данным Aviasales, количество бронирований в эту страну по состоянию на апрель 2017 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 312%. Других участники рынка отмечают аналогичное изменение спроса.

Желая поскорее восстановить турпоток из России, турецкие отельеры предлагают скидки до 40%, отметила гендиректор «Библио Глобус Оператор» Ирина Костенко, которая также добавила, что другие массовые направления учитывают это и вынужденно снижают цены. В целом стоимость проживания в зарубежных отелях снизилась по сравнению с прошлым годом на 15%, пояснил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. По словам эксперта, если бронировать сейчас, то неделя в Пафосе (Кипр) в июне в отеле категории 3 звезды обойдется в 24 тыс. рублей, в Бургасе (Болгария) – в 18 тыс. рублей, в Праге – примерно в 21 тыс. рублей.

Среди популярных летних направлений участники рынка также назвали Кипр, Грецию и Испанию, а также страны Юго-Восточной Азии – Таиланд и Вьетнам.

Москва, Иван Гридин

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