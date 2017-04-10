Отдых в пятизвездочном отеле Крыма стоит в 3 раза дороже, чем в Турции / Интересно, кого выберет турист?

Публикации за 10.04.17

Крымские отельеры проигнорировали призывы экспертов туротрасли не поднимать цены на грядущий сезон. В результате, спрос на это направление в России падает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», турецкие отели снизили цены для российских туристов почти в полтора раза. В итоге, отдых в пятизвездочных отелях выбрали 66%, собирающихся отдохнуть в текущем году в Турции, два года назад такое себе могли позволить менее половины российских туристов. А число выбирающих места размещения категории «3 звезды» сократилось более чем в 2 раза, так как стоимость недельного тура в отелях 3* и 4* практически сравнялась: в середине мая путевка в Турцию в отель 3* по системе «все включено» обойдется российским туристам примерно в 25-30 тысяч рублей на двоих. Аналогичный тур с проживанием в гостинице 4* стоит от 30-35 тысяч рублей, 5* – 40-45 тысяч рублей.

Тур в Сочи в этот период при аналогичных условиях у туроператоров в отель 3* можно купить за 30-40 тысяч рублей, в отель 4* – 60-70 тысяч рублей, в отель 5* – 88-150 тысяч рублей, отмечают эксперты, а в Крым от 39 тысяч рублей в отель 3*, от 67 тысяч рублей – в отель 4* и от 153 тысяч рублей – в отель 5*.

В высокий сезон разница в ценах сокращается, но все равно остается значительной: на июль путевку в Турцию из Москвы на двоих можно купить примерно за 40-45 тысяч рублей. Тур включает авиаперелет и предполагает проживание в отеле 3* по системе «все включено». Тур с проживанием в отеле 4* стоит от 45-55 тысяч, в отеле 5* – от 60-70 тысяч рублей на двоих.

Крым в июле стоит от 50-70 тысяч рублей при размещении категории 3*, от 66-100 тысяч рублей в отеле 4*, от 178 тысяч рублей при размещении в отеле категории 5*. Это дороже, чем в Краснодарском крае (от 54 тысяч, 82-90 тысяч и от 130-157 тысяч рублей соответственно).

В августе «пятизвездочные туры» в Крыму стоят уже от 214 тысяч рублей, что почти в 3 раза дороже, чем в Турции.

Авторы исследования подчеркивают: все приведенные сравнения учитывали для России систему питания «все включено» или «полный пансион». Если же турист не оплачивает питание заранее, то предварительная стоимость тура будет дешевле, но не факт, что в конечном итоге удаться сэкономить – цены на продукты и услуги сферы питания на полуострове высоки.

В целом, туроператоры заявляют, что по сравнению с прошлым сезоном продажи по внутренним направлениям снизились. Виной тому не только Турция – укрепившийся рубль позволил россиянам вернуться в Испанию, Италию, Грецию.

Российские же курорты не хотят демонстрировать ценовую гибкость, в результате теряют туриста.

«Речь, в основном, идет о крымских топовых отелях, которые в прошлом году были хорошо загружены. Они подняли цены до 20%. Объекты размещения, которые в прошлом году «просели» из-за такого подхода к ценообразованию, в этом году уже цену не завышают», – цитирует «Вестник АТОР» генерального директора туроператора «Мультитур» Дмитрия Шарова.

В целом, средний чек по Крыму в сравнении с прошлым годом вырос на 7%. «Думаю, это говорит о том, что отели, которые значительно подняли цены в Крыму, пока не пользуются спросом», – отмечает гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Крымские отели, правда, пытаются стимулировать продажи на фоне снижения спроса, но пока не очень успешно. В ход идут такие маркетинговые уловки, как, например, подарок по итогам продаж, но подобные «заманухи» должного эффекта не приносят, считают туроператоры.

Симферополь, Лиана Макоба

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