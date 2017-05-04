В Крыму зафиксировали снижение туристического потока

Публикации за 04.05.17

В Крыму по итогам первых четырех месяцев 2017 года зафиксировали снижение туристического потока. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе – апреле полуостров посетили 475 тысяч туристов, что на 5,3% меньше аналогичных прошлогодних показателей.

При этом пассажиропоток в Крым возрос: например, в аэропорту Симферополя зафиксировали на 6,7% прилетевших больше, чем в январе – апреле 2016 года. Однако, отмечают эксперты, рост произошел не за счет туристов, а за счет чиновников и представителей бизнес-сообщества.

Любопытно, что в отелях и санаториях отдохнула только треть прибывших туристов – 160 тысяч человек, остальные выбрали частный сектор. Средняя загрузка официальных мест размещения с начала года составила 27%, в апреле – 33,9%.

Напомним, в апреле туроператоры заявляли, что число проданных ими туров в Крым на майские праздники сократилось на 50%, кое-где – даже на 60%. По итогам раненого бронирования отмечается и падение спроса на высокий сезон.

В свою очередь, министров курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий заявляет, что в текущем году Крым по количеству отдыхающих превысит прошлогодние показатели. Свой оптимизм чиновник объясняет тем, что 1 мая два раза попал на трассе в пробку.

Симферополь, Лиана Макоба

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