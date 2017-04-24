Эксперты: Спрос на отдых в Крыму снижается не только из-за роста цен

Публикации за 24.04.17

Спрос на отдых в Крыму снижается. И причина не только в росте цен, отмечают эксперты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем цены на размещение в крымских отелях выросли на 10% – 15%. Некоторые объекты, пользовавшиеся спросом в минувшем сезоне, подняли ценник аж на 30%. Туроператоры отмечают, что рост цен был более существенным в начале года, но в марте-апреле ситуация начала постепенно меняться: отельеры зафиксировали снижение количества заявок, причем, довольно значительное на фоне 2016 года.

Туристы же жалуются: забронировать места в «проверенных» средствах размещения сейчас очень сложно – практически везде отвечают, что все занято по сентябрь включительно. Но бывалые путешественники подозревают, что просто хитрость: отельеры придерживают места, чтобы понять, как сложится рынок, и назначить выгодную для себя цену.

«Вестник АТОР» отмечает, что в Сочи рост цен аналогичен крымскому: те же средние 10% -15% плюсом к прошлогодним показателям, а на ряд наиболее востребованных объектов первой линии плюс 20% – 30%. И тренда на снижение цен там, в отличие от Крыма, игроки рынка не отмечают.

Однако рост цен в Крыму ощущается более остро и именно с этим связывают спад продаж на данном направлении.

По словам туропретаров спрос, например, на майские праздники сократился на 50%, а кое-где и на 60%.

По мнению экспертов, туристов отпугивает не сами цены как таковые, а динамика роста: Крым изначально воспринимался россиянами как «дешевый отдых»: «После того, как Крым стал частью России, полуостров интегрировался и в экономику России. Цены и зарплаты были приведены в соответствие с российскими реалиями. Выросли не только розничные цены, но и затраты крымских отельеров. Поэтому за два года Крым подорожал на 50%, и этот факт трудно принять многим туристам. «Раньше» в Крыму было «дешево» – говорят они, а сейчас цены на уровне Краснодарского края», – цитирует «Вестник АТОР» директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

При этом специалисты отмечают, что волна спонтанных туристов в Крыму схлынула, и те, кто выбирает это направление, едут туда осознанно.

В целом, туроператоры отмечают, что отчасти туристы с внутренних направлений, и из Крыма в том числе, вновь переориентировались с внутреннего туризма на выездной: открытие Турции позволило многим вернуться к привычному формату отдыха. В пользу Турции играет и цена. Тем не менее, главным конкурентом Крыма специалисты называют Краснодарский край, предлагающий за те же деньги более качественный отдых и долее широкий пакет услуг.

Эксперты подчеркивают, что в 2016 году в Крыму произошел значительный всплеск турпотока из-за прихода на направление крупных игроков туристического рынка. В этом году этот фактор для полуострова уже «отыгран», поэтому надеяться на достижение прошлогодних показателей не стоит.

Симферополь, Лиана Макоба

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