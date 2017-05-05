Продажи турпутевок в Крым на майские праздники упали до 53%

Публикации за 05.05.17

Жители России теряют интерес к внутренним курортам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее значительное падение продаж на майские праздники туроператоры отмечают в Крыму.

Так, компания «Мультитур» продала в Крым на 53% меньше путевок, чем в прошлом году. У национального туроператора АЛЕАН падение достигает 30%. Гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что продажи на этот период по Крыму у организации сократились на 40%.

Статистика показала падение и по другим внутренним туристическим направлениям России. Эксперты объясняют возросший интерес к загранице, в ущерб «своим» курортам, не только укрепившимся курсом рубля, что позволило большему количеству россиян приобрести путевки в другие страны, но и стабилизацией внутреннего рынка. Эксперты считают, что продажи на некоторые российские туристические направления росли «аномально».

«Анализируя текущие продажи, мы исходим из того, что в 2016 году образовался аномальный рост спроса на внутренних направлениях. Турпоток в Сочи вырос на 45%, в Крым – на 30%. При том, что ранее ежегодно динамика роста составляла 5% – 10%», – цитирует «Вестник АТОР» Сергея Ромашкина.

Напомним, туроператоры неоднократно заявляли о снижении количество броней в Крыму на весь сезон 2017 года, связывая это, в первую очередь, с динамикой роста цен в Крыму – регион больше не воспринимается как место, где можно «дешево отдохнуть».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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