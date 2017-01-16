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Крым

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Публикации за 16.01.17

Интернет-продажи туров в Крым в 2016 году упали втрое / Эксперты видят причину в «своеобразных» ценах крымских отельеров

Интернет-продажи туров в Крым в 2016 году упали втрое Эксперты видят причину в «своеобразных» ценах крымских отельеров

Онлайн-продажи турпакетов в Крым от ведущих туристических операторов России в 2016 году снизились втрое.

Как передает корреспондент агентства , такую статистику приводит онлайн-маркетплейс отдыха OnlineTours.ru.

По данным организации, в 2016 году доля продаж на крымские курорты упала до 6,9%, тогда как в 2015 году составляла 17% среди других внутрироссийских направлений.

«Эксперты полагают, что в наблюдаемой стагнации крымского направления большую роль могла сыграть своеобразная ценовая политика многих отельеров курорта», – пишет Retail & Royalty News.

Как уже сообщал , из-за высоких цен, установленных средствами размещения в республике, российские туроператоры считают, что крымские отельеры имеют все шансы остаться в 2017 году без значительного числа гостей с материка. Дороговизна, по их мнению, ничем не обоснована – инфраструктура не доросла даже до уровня Сочи.

Уменьшилась доля продаж и в направлении Анапы (с 12,6% до 4,5%). При этом, как считают эксперты, такое снижение показывает «не падение интереса к курорту, а как раз относительную стабильность потока».

Лидерами же статистики онлайн-маркетплейса по продажам туров по внутренним направлениям стали Адлер (41,9%) и Красная Поляна (30,3%). Причем интерес ко второму из указанных курортов Большого Сочи вырос двукратно.

Примечательно, что в 2016 году Россия возглавила общую статистику по онлайн-продажам туристических пакетов (в 2015 году – она занимала третье место). Такой скачок эксперты объясняют «закрытием» Египта и Турции. В первую тройку по продажам 2016 года также вошли Таиланд (10,3%) и Греция (9,3%), ставшие своеобразной заменой временно закрытым направлениям.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 16.01.17

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