Эксперты предрекают Крыму проигрыш в битве за туриста

Публикации за 19.01.17

Крым может лишиться значительной части туристов, если отельеры не снизят цены. Об этом заявляют представители турбизнеса.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», минкурортов Крыма заявляет, что 2016 году полуостров посетили более 5,5 миллионов туристов, и ожидает, что в наступившем году этот показатель вырастет до 6 миллионов. Но, по мнению экспертов, рассчитывать на увеличение турпотока не стоит.

Во-первых, транспортная доступность полуострова ограничена аэропортом и паромной переправой: больше людей, чем они могут перевезти, не приедет.

Во-вторых, на российский рынок возвращается Турция, с которой Крым конкурировать пока не в силах.

По данным туроператоров, отдых по системе «все включено» в 4-5-звездочном отеле в Турции обойдется россиянам примерно 6-8 тысяч рублей в сутки на двоих, а в отеле такого же уровня в Ялте – в 10-12 тысяч.

«Такая разница в ценах из-за того, что четырех-, пятизвездочных отелей в Турции на каждом курорте по 40 штук и между ними есть конкуренция, а в Крыму, например в Ялте, их всего около 10, – цитирует «Комсомольская правда» члена Общественного совета при Министерстве курортов и туризма Крыма Людмилу Бабий. – В Турции давно просчитали экономический эффект от туризма. Они заманивают туристов дешевыми ценами на проживание, понимая, что стоимость отеля – это только треть той суммы, которую турист планирует потратить на отдых. Остальные деньги пойдут на шопинг, сувениры, экскурсии, другие услуги, в любом случае будут потрачены и будут работать на экономику страны».

По мнению Бабий, Турция обязательно будет демпинговать, и цены могут оказаться еще ниже. «При этом, – отмечает эксперт, – туристы, которые интересуются ранним бронированием в Крыму, готовы платить за номер с завтраком и ужином в отеле в 300-400 метрах от моря три тысячи рублей. Наши же отельеры на сегодня готовы предоставить такие условия за пять-шесть тысяч рублей».

Напомним, в минувшем сезоне в Крыму неоднократно поднималась тема необоснованного завышения цен. Многие еще весной подняли стоимость размещения на 30% – 50%, а некоторые, на волне ажиотажа 2015 года, повысили ценник сразу в 2 раза. В результате, в разгар сезона уровень загрузки отелей оказался на 10% – 15% ниже ожидаемого, и, чтобы переманить туристов из частного сектора, пришлось снижать стоимость услуг на 50% – 60%. Тем не менее, осенью ряд отельеров заявил о намерении поднять цены в грядущем сезоне в 1,5 раза. Впрочем, владельцы большинства средств размещения выбрали менее радикальную позицию и говорят о росте на 10%-15%. Небольшие мини-отели, отработавшие прошлый сезон со 100%-ной загрузкой, уже увеличили ценник на 20%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.01.17

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