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Крым

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Публикации за 19.01.17

Эксперты предрекают Крыму проигрыш в битве за туриста

Эксперты предрекают Крыму проигрыш в битве за туриста

Крым может лишиться значительной части туристов, если отельеры не снизят цены. Об этом заявляют представители турбизнеса.

Как передает корреспондент агентства , минкурортов Крыма заявляет, что 2016 году полуостров посетили более 5,5 миллионов туристов, и ожидает, что в наступившем году этот показатель вырастет до 6 миллионов. Но, по мнению экспертов, рассчитывать на увеличение турпотока не стоит.

Во-первых, транспортная доступность полуострова ограничена аэропортом и паромной переправой: больше людей, чем они могут перевезти, не приедет.

Во-вторых, на российский рынок возвращается Турция, с которой Крым конкурировать пока не в силах.

По данным туроператоров, отдых по системе «все включено» в 4-5-звездочном отеле в Турции обойдется россиянам примерно 6-8 тысяч рублей в сутки на двоих, а в отеле такого же уровня в Ялте – в 10-12 тысяч.

«Такая разница в ценах из-за того, что четырех-, пятизвездочных отелей в Турции на каждом курорте по 40 штук и между ними есть конкуренция, а в Крыму, например в Ялте, их всего около 10, – цитирует «Комсомольская правда» члена Общественного совета при Министерстве курортов и туризма Крыма Людмилу Бабий. – В Турции давно просчитали экономический эффект от туризма. Они заманивают туристов дешевыми ценами на проживание, понимая, что стоимость отеля – это только треть той суммы, которую турист планирует потратить на отдых. Остальные деньги пойдут на шопинг, сувениры, экскурсии, другие услуги, в любом случае будут потрачены и будут работать на экономику страны».

По мнению Бабий, Турция обязательно будет демпинговать, и цены могут оказаться еще ниже. «При этом, – отмечает эксперт, – туристы, которые интересуются ранним бронированием в Крыму, готовы платить за номер с завтраком и ужином в отеле в 300-400 метрах от моря три тысячи рублей. Наши же отельеры на сегодня готовы предоставить такие условия за пять-шесть тысяч рублей».

Напомним, в минувшем сезоне в Крыму неоднократно поднималась тема необоснованного завышения цен. Многие еще весной подняли стоимость размещения на 30% – 50%, а некоторые, на волне ажиотажа 2015 года, повысили ценник сразу в 2 раза. В результате, в разгар сезона уровень загрузки отелей оказался на 10% – 15% ниже ожидаемого, и, чтобы переманить туристов из частного сектора, пришлось снижать стоимость услуг на 50% – 60%. Тем не менее, осенью ряд отельеров заявил о намерении поднять цены в грядущем сезоне в 1,5 раза. Впрочем, владельцы большинства средств размещения выбрали менее радикальную позицию и говорят о росте на 10%-15%. Небольшие мини-отели, отработавшие прошлый сезон со 100%-ной загрузкой, уже увеличили ценник на 20%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.01.17

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