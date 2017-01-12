Россияне – крымским отельерам: такой туризм нам не нужен

Публикации за 12.01.17

Российские туроператоры считают, что в 2017 году отели Крыма имеют все шансы остаться без значительного числа гостей с материка.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на это влияют высокие цены, которые средства размещения полуострова установили в текущем году.

«Результаты следующего года будут зависеть от ценовой политики крымских отельеров. Пока общая картина на следующий год говорит о завышенных ожиданиях многих отельеров», – приводит слова заместителя генерального директора «НТК Интурист» СергеяТолчина сайт Ассоциации туроператоров России, сообщая, что многие отельеры уже повысили цены до «критического уровня».

При этом сами объекты туристической инфраструктуры никак не соответствуют высокой стоимости.

«Многие туристы, посетившие Крым в 2015 и 2016 годах, остались не удовлетворены соотношением здесь цены и качества. Сейчас крымские цены уже почти аналогичны тем, которые предлагают в Сочи. При этом инфраструктура до Сочи еще не «дотягивает»», – сообщил гендиректор «Мультитур» Дмитрий Шаров.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, некоторые отельеры Крыма хотели подзаработать таким же образом и в 2016 году, но уже в июле вынуждены были снижать цены, хотя большинство туристов к этому времени приобрели туры в другие средства размещения.

Те же ошибки в 2017 году могут привести к более серьезным последствиям – в текущем году Крым будет конкурировать не только с другими российскими курортами, но и возможно с Турцией и Египтом. При этом в регионе планируется введение курортного сбора, что и так станет дополнительной финансовой нагрузкой для отдыхающих.

По оценке туроператоров, если сложившаяся ситуация не изменится, турпоток в Крым либо останется на уровне 2016 года, без всякого улучшения показателей, либо вообще снизится.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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