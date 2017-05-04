Турция отменила запрет на российскую пшеницу

Публикации за 04.05.17

С сегодняшнего дня Турция отменила запретительные ограничения против российской пшеницы в рамках режима переработки товаров внутри таможенной территории. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, это решение связано с тем, что Россия отменила эмбарго в отношении турецких контрагентов.

Режим переработки товаров внутри таможенной территории позволяет турецким компаниям закупать сырье и материалы, а также промежуточные товары без уплаты таможенных пошлин, если они предназначены для переработки внутри страны и последующего экспорта готовой продукции.

Как сообщалось, Турция с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. После этой даты пшеницу и кукурузу в Турцию российские экспортеры могли поставлять с пошлиной в 130%, рис – в 45%, подсолнечный шрот – в 13,5%, бобовые – в 9,7%, подсолнечное масло – в 36%.

Турция являлась одним из крупных покупателей российской продукции растениеводства, прежде всего пшеницы.

По данным центра «СовЭкон», за июль 2016-февраль 2017 года Турция импортировала почти 2 млн тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта. В прошлом сельхозгоду (июль 2015-июнь 2016 гг.) в Турцию было поставлено 3,1 млн тонн российской пшеницы.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 04.05.17

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