Медведев отказался пускать в Россию турецкие помидоры

Публикации за 22.05.17

Отмена Россией ограничений на торговлю с Турцией не коснется поставок турецких томатов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что «по томатам мы зарезервировали свою позицию, которая связана с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль и которые не должны пропасть».

«Изменилась экономика, и это должно быть понятно всем, в том числе и нашим турецким товарищам», – добавил Медведев, слова которого цитирует «Интерфакс».

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.

Пока не сняты ограничения на поставку из Турции томатов, а также огурцов, яблок и груш, частей тушек и субпродуктов кур и индеек.

Со своей стороны Турция с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. Пошлина на пшеницу составляет 130%, рис – 45%, подсолнечный шрот – 13,5%, подсолнечное масло – 36%. Это практически остановило российский экспорт в Турцию, которая являлась одним из крупных покупателей российской продукции растениеводства, прежде всего пшеницы.

В ходе российско-турецких переговоров 3 мая в Сочи было принято решение об отмене ограничений во взаимной торговле, за исключением поставок в РФ томатов из Турции.

После переговоров в Сочи с 4 мая Турция разрешила беспошлинный ввоз российской сельхозпродукции.

Сегодня в Стамбуле в присутствии Медведева было принято совместное заявление о снятии ограничений в торговле с Турцией.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.05.17

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