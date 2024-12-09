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Шесть человек погибли при столкновении военных вертолетов в Турции

В провинции Ыспарта на юго-западе Турции при столкновении двух военных вертолетов погибли 6 человек. Об этом сообщило Минобороны Турции. Один из вертолетов разбился, другой смог приземлиться, сообщают турецкие СМИ.

Первоначально сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем в результате авиапроисшествия. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

По данным военного ведомства, вертолеты армейской школы авиации выполняли тренировочные полеты. После столкновения один из них упал рядом с АЗС, другой благополучно приземлился. На месте падения вертолета возникло возгорании, которое быстро потушили.

Среди жертв крушения воздушного судна – командир Ыспартинской школы авиации, бригадный генерал Иса Байдилли. Ведется расследование авиакатастрофы.

Анкара, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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