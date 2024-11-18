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Понедельник, 18 ноября 2024, 15:26 мск

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В Кремле назвали неприемлемой «заморозку» конфликта на Украине

Москва считает неприемлемым вариант урегулирования конфликта на Украине с «заморозкой» по линии боевого соприкосновения. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобный сценарий, который, по данным источников СМИ, намерен предложить лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган с Кремлем не обсуждался.

«Вариант заморозки по линии боевого столкновения априори является неприемлемым для российской стороны», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, не обсуждали ли лидеры России и Турции в ходе последних контактов план Эрдогана по заморозке военных действий на Украине, представитель Кремля сказал: «Нет, это не обсуждалось, и мы обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет, не знаем, о чем может идти речь».

«В данном случае сформулированные президентом Путиным июньские условия они полностью сохраняют свою актуальность – то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены», – подчеркнул Песков.

Москва, Анастасия Смирнова

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