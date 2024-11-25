Десять россиян оказались в Анталье без документов из-за пожара в самолете

Часть россиян с загоревшегося самолета покинула аэропорт Антальи. Турецкие власти разрешили пройти на свою территорию десяти россиянам без документов. Граждане РФ лишились их вследствие пожара на борту, сообщило Генеральное консульство России в Турции.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил жесткую в Анталье. В результате сдвига ветра самолет ударился о посадочную полосу, и у него загорелся двигатель. Прилетевшие из Сочи 89 пассажиров и шесть членов экипажа эвакуировались по надувным трапам, никто не пострадал. Работу аэропорта приостановили. Пожар оперативно потушили, и воздушная гавань вернулась к прежнему режиму работы.

Сотрудники Генконсульства РФ вместе с представителями перевозчика и Росавиации проработали вопросы поддержки россиян в связи с инцидентом.

«Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Турецкая сторона пропустила на свою территорию 10 россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов», – рассказали в дипмиссии.

Некоторые пассажиры остались в аэропорту ожидать выдачу багажа. Тех, кто должен был вернуться в Россию на борте, попавшем в ЧП, разместили в гостинице. Их заберет резервный самолет. Генконсульство заверило, что поможет оставшимся без паспортов согражданам получить новые документы.

Анталья, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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