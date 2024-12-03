В аварии с автобусом в Турции пострадали 20 человек

В Турции междугородний автобус столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще 20 пострадали. Об этом сообщает телеканал NTV.

Авария произошла в пригороде Денизли. Автобус, перевозивший пассажиров из Дидима в Аланью, врезался в грузовик, выезжавший с заправки.

В результате ДТП погибла женщина – гражданка Болгарии. Еще 20 пострадавшим потребовалась медицинская помощь, состояние троих из них оценивается как критическое.

На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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