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Вторник, 3 декабря 2024, 21:09 мск

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Путин обсудил с Эрдоганом «резко обострившуюся ситуацию» в Сирии

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщила пресс-служба Кремля, главами государств «подробно рассмотрена резко обострившаяся ситуация» в Сирии.

При этом Путин «акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе».

В этой связи, как уточнили в Кремле, лидеры государств высказались за укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Отмечено ключевое значение дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии.

«Президенты двух стран будут и далее контактировать друг с другом в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса. Обсуждён также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие», – сообщил Кремль.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Ближний Восток

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