Путин обсудил с Эрдоганом «резко обострившуюся ситуацию» в Сирии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщила пресс-служба Кремля, главами государств «подробно рассмотрена резко обострившаяся ситуация» в Сирии.
При этом Путин «акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе».
В этой связи, как уточнили в Кремле, лидеры государств высказались за укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Отмечено ключевое значение дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии.
«Президенты двух стран будут и далее контактировать друг с другом в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса. Обсуждён также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие», – сообщил Кремль.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»