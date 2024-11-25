Россия может принять участие в строительстве еще одной АЭС в Турции

Россия готова участвовать в строительстве атомной электростанции в Синопе. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«Мы не скрываем, что готовы принять участие в реализации проекта строительства АЭС в Синопе. Здесь нашими несомненными преимуществами является наличие надежных и отлаженных технологий, а также уже накопленный в процессе реализации проекта «Аккую» опыт взаимодействия с турецкими строителями. Конечно, решение о выборе страны-партнера – за турецкой стороной», – сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.

Ранее о преимуществе совместной с Россией реализации проекта в Синопе заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали новый проект на полях саммита ШОС в Астане. Турецкие власти рассматривают в качестве генподрядчика строительства АЭС «Синоп» «Росатом».

В настоящее время в Турции строится первая в стране АЭС «Аккую». В госкорпорации «Росатом» неоднократно заявляли о том, что США и ЕС препятствуют строительству, вмешиваясь в расчеты между Турцией и Россией, а также ограничивая поставки деталей.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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