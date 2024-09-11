Турция накажет немецкого поставщика из-за задержки оборудования для АЭС «Аккую»

Турецкие власти примут меры в отношении компании Siemens, которая задерживает поставку оборудования для атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Об этом заявил министр энергетики Алпарслан Байрактар.

«Строительство первого энергоблока АЭС завершено на 90%, но есть сложности с поставками оборудования от компании Siemens из ФРГ. Налицо решение, принятое по политическим мотивам. Siemens – компания, с которой мы долго работаем», – цитирует главу турецкого минэнерго Anadolu.

Министр подчеркнул, что Анкара обязательно отреагирует на действия Siemens и примет меры в отношении компании.

Ранее в госкорпорации «Росатом» неоднократно заявляли о том, что США и ЕС препятствуют строительству АЭС «Аккую», вмешиваясь в расчеты между Турцией и Россией, а также ограничивая поставки деталей.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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