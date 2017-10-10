Помидорная война продолжается: Турция усложнила ввоз продукции из России

Турецкие власти изменили порядок ввоза в страну зерна и масла из России. Экспортерам необходимо заверять документы, сопровождающие груз, в посольстве и консульствах республики. Эксперты уверены, что это продолжение так называемой помидорной войны. Однако в Минсельхозе РФ новые меры ограничением не считают.

По данным агентства Bloomberg, российские поставщики отныне обязаны заверять счета-фактуры в посольстве и консульствах Турции. Это касается экспорта пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса и жмыха семян подсолнечника. Новые нормы не касаются уже отправленных грузов.

В Министерстве сельского хозяйства РФ информацию подтвердили, пишет «Коммерсант». Переговоры с турецкими властями о новых правилах состоятся в ближайшее время, а пока ведомство просит не считать изменения ограничением, это просто дополнение существующих процедур, уверены в Минсельхозе.

Тем временем, эксперты считают, что Анкара может пойти дальше и ограничить число поставщиков российского продовольствия. Ранее Москва аккредитовала только девять турецких предприятий для импорта продуктов. К тому же остался нерешенным вопрос с поставками турецких томатов, а создание новых сложностей для российских поставщиков является способом напомнить о нем российским властям.

Примечательно, что Турция усложнила процедуру ввоза продовольствия тогда, когда Россия ожидает рекордного урожая пшеницы. По прогнозам Минсельхоза, российские аграрии в этом году могут собрать 130 млн тонн зерна, в том числе больше 81 млн тонн пшеницы, – это больше чем даже в 1978 году в РСФСР, прогноз экспорта – 45 млн тонн.

Напомним, Россия запретила поставку турецких продуктов с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий военный самолет сбил российский бомбардировщик Су-24. Позже эмбарго частично сняли. 31 мая президент РФ подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», но его действие не распространяется на введенный ранее запрет на поставку турецких томатов.

Турция в свою очередь вводила заградительные пошлины на ввоз российской пшеницы (130%) и подсолнечного масла (36%). Ограничения были сняты в начале мая 2017 года после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате агропромышленный комплекс России недосчитался 1,3-1,5 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.10.17

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