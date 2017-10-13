Отомстили за помидоры? Турция запретила своим портам принимать суда, пришедшие  из Крыма

Турция запретила своим портам принимать суда, следующие из Крыма. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Саган опубликовала письмо, разосланное организаторам морских перевозок и портового бизнеса руководством палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции. И заявила, что эти меры – результат деятельности Генпрокуратуры Украины по борьбе с терроризмом и недопущению нарушения Россией международного морского права.

Контроль будет осуществляться следующим образом: у судов, пришедших из Черного моря, будут проверять судовые журналы и сверять их с данными посещенных портов.

Напомним, Турция уже не раз отказывалась принимать корабли, следовавшие из Крыма. Так, движение паромов между Крымом и Турцией было прервано после инцидента со сбитым российским самолетом на севере Сирии. Возобновлено сообщение было в октябре 20016 года. Однако в марте 2017 в течение двух недель в Турции отказывались принимать любые корабли, прибывшие из Крыма, включая турецкие.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.10.17

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