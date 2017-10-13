Пятница, 13 октября 2017, 08:45 мск

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Отомстили за помидоры? Турция запретила своим портам принимать суда, пришедшие  из Крыма

Отомстили за помидоры? Турция запретила своим портам принимать суда, пришедшие  из Крыма

Турция запретила своим портам принимать суда, следующие из Крыма. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Саган опубликовала письмо, разосланное организаторам морских перевозок и портового бизнеса руководством палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции. И заявила, что эти меры – результат деятельности Генпрокуратуры Украины по борьбе с терроризмом и недопущению нарушения Россией международного морского права.

Контроль будет осуществляться следующим образом: у судов, пришедших из Черного моря, будут проверять судовые журналы и сверять их с данными посещенных портов.

Напомним, Турция уже не раз отказывалась принимать корабли, следовавшие из Крыма. Так, движение паромов между Крымом и Турцией было прервано после инцидента со сбитым российским самолетом на севере Сирии. Возобновлено сообщение было в октябре 20016 года. Однако в марте 2017 в течение двух недель в Турции отказывались принимать любые корабли, прибывшие из Крыма, включая турецкие.

Киев, Платон Ефимчук

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© 2017, РИА «Новый День»

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