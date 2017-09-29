Пятница, 29 сентября 2017, 08:42 мск

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Политика

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, газопровод и помидоры

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, газопровод и помидоры
Фото: kremlin.ru

В Анкаре прошла встреча президентов России и Турции. Переговоры проводились в закрытом режиме, однако заранее было известно, что главной темой станет ситуация в Сирии. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили и другие проблемные вопросы, в частности, референдум в Курдистане, строительство газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую», а также поставки турецких томатов в Россию.

В составе российской делегации кроме главы государства были министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Газпрома» Алексей Миллер и другие официальные лица, сообщается на сайте Кремля.

Перед приездом в Турцию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у визита Путина исключительно прагматические цели, главы государств должны «сверить часы» по многим вопросам.

Основное внимание в беседе было уделено ситуации в Сирии. Срочность встречи объясняется резким ухудшением ситуации в северо-западной зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, пишет РБК со ссылкой на эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилла Семенова.

Кроме того, президенты Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг иракского Курдистана, где прошел референдум о независимости провинции. Оба лидера выступили против отделения Курдистана, так как, по их мнению, это может еще больше дестабилизировать регион. «Сегодня обсудили Сирию и Ирак. Сошлись во мнении о необходимости сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии. У референдума нет никакой законности», – сказал Эрдоган.

Уже после встречи Песков отметил, что во время переговоров речь шла и о строительстве АЭС «Аккую» и «принятие мер по предоставлению статуса стратегического инвестора» корпорации «Росатом». Алексей Миллер, в свою очередь, проинформировал глав государств о реализации газопровода «Турецкий поток». По словам главы «Газпрома», все идет позитивно.

Помимо этого, президенты обсудили вопросы, связанные с импортом турецких томатов. «Говорили о сельхозпродукции. Вы знаете, что есть вопросы, связанные с томатами. Работа ведется. Представители Минсельхоза двух стран и контрольных органов находятся в постоянном контакте, решение близится», – сказал Песков.

Эрдоган также анонсировал визит Путина в Турцию в следующем году.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

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