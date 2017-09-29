Анкара вручила Москве часть денег за поставку С-400

Москва получила от Анкары аванс за поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил журналистам помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. «Да, получили. Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается», – заявил высокопоставленный чиновник.

Как отмечает РИА «Новости», ранее турецкие власти заявляли, что рассчитывают получить новейшее российское вооружение в течение двух лет. Как писал «Новый День», Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 12 сентября. Как отмечает РИА «Новости», детали соглашения не предавались огласке из-за «специфики и чувствительности темы». Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая сторона сделала первый взнос.

Как писал «Новый День», Москва и Анкара договорились о поставке С-400 в Турцию в первой половине сентября. После заключения контракта Пентагон заявил, что власти США «довели беспокойство до турецких чиновников о потенциальной покупке С-400». Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что российские системы оперативно несовместимы ни с силами ПВО НАТО, ни с коллективной обороноспособностью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал реакцию США. Он заявил, что Анкара продолжит принимать меры по обеспечению собственной безопасности самостоятельно. «Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме», – сказал Эрдоган в ходе выступления перед мэрами городов Турции, которое состоялось в Анкаре.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Комплекс не имеет в мире. Потому вызывает большой интерес у иностранных государств. Россия уже получила около 10 заявок на С-400, констатирует Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. В Частности, контракт на поставку подписан с Китаем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.09.17

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