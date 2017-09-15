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США грозят Турции санкциями из-за покупки российских С-400

США грозят Турции санкциями из-за покупки российских С-400
Фото: Минобороны РФ

Американский сенатор-демократ Бен Кардин, известный своим большим влиянием, предложил Белому дому принять санкции в отношении Анкары, а также поставил под вопрос целесообразность ее дальнейшего участия в НАТО. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на письмо сенатора. Сенатор уверен, что Анкара, приняв решение о покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», нарушила режим санкций Вашингтона в отношении Москвы.

В своем письме на имя министра финансов Стивена Мнучина и госсекретаря Рекса Тиллерсона указал, что принятый в прошлом месяце закон предусматривает введение санкций «в отношении всех, кто осуществляет крупные сделки с оборонным и разведывательным секторами РФ». Как передает РИА «Новости», Кардин считает, что «это обязательные санкции, направленные на удерживание России от атак на США и их союзников в будущем».

Кардин, обращаясь к администрации президента США, попросил оценить, как покупка ракетных комплексов С-400 может повлиять на членство Турции в НАТО, а также на содействие США в обеспечении безопасности для Анкары, что включает в себя продажу оружия.

Как писал «Новый День», Москва и Анкара договорились о поставке С-400 в Турцию на днях. После заключения контракта Пентагон заявил, что власти США «довели беспокойство до турецких чиновников о потенциальной покупке С-400». Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что российские системы оперативно несовместимы ни с силами ПВО НАТО, ни с коллективной обороноспособностью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал реакцию США. Он заявил, что Анкара продолжит принимать меры по обеспечению собственной безопасности самостоятельно. «Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме», – сказал Эрдоган в ходе выступления перед мэрами городов Турции, которое состоялось в Анкаре.

Отметим также, что Анкара внесла первый взнос в счет поставки ЗРК C-400

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.09.17

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