Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал реакцию США относительно контракта о поставках в Турцию российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400. Глава Турции заявил, что Анкара продолжит принимать меры по обеспечению собственной безопасности самостоятельно.

«Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме», – цитирует РИА «Новости» слова Эрдогана, озвученные в ходе выступления перед мэрами городов Турции, которое состоялось в Анкаре.

После заключения контракта о поставках С-400 для нужд Турции Пентагон заявил, что власти США «довели беспокойство до турецких чиновников о потенциальной покупке С-400». Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что российские системы оперативно несовместимы ни с силами ПВО НАТО, ни с коллективной обороноспособностью.

Отметим также, что стало известно, что Анкара внесла первый взнос в счет поставки ЗРК C-400. Этот факт подтвердил лично Эрдоган, сообщает турецкая газета Hürriyet. «Наши друзья уже подписали (соглашение) по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин (президент РФ Владимир) Путин решительно настроены по этому вопросу», – заявил глава Турции.

Как писал «Новый День», помощник президента России Владимир Кожин в конце июня заявлял, что РФ и Турция договорились о поставке зенитных систем С-400, однако вопрос по кредиту на тот момент не был решен. В середине июля представители Рособоронэкспорта подтвердили, что контракт с высокой степенью вероятности будет реализован.

Впервые сообщения о планах Анкары приобрести С-400 появились прошлой осенью. Весной вопрос неоднократно обсуждался руководством обеих стран, в том числе на встречах Путина и Эрдогана в марте и мае.

С-400 «Триумф» принята на вооружение в 2007 году. Зенитно-ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности, способна отслеживать одновременно 400 целей. Она предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 13.09.17

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