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Политика

США обеспокоились планами Эр-Рияда купить российские системы С-400

США обеспокоились планами Эр-Рияда купить российские системы С-400
Фото: Минобороны РФ

Вашингтон тревожит то, что Саудовская Аравия задумалась над приобретением у России зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». США считают, что такое вооружение не совместимо с американскими комплексами и не подойдет для отражения общих угроз.

«Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз», – цитирует официального представителя Пентагона Мишель Балданзу .

Накануне король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд прилетел с визитом в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Помимо вопросов, касающихся нефтяного рынка, а также положения дел и способов урегулирования военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, лидеры обсудили тему двустороннего военно-технического сотрудничества.

По данным газеты «Коммерсант», общая сумма контрактов в военно-технической сфере, подготовленных Москвой, составляет около 3 млрд долларов. В частности речь может идти о поставках нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Источник издания рассказал, что подписание контрактов в данной сфере не запланировано, однако, ситуация может измениться, если договоренности будут достигнуты на высшем уровне.

Как ранее писал «Новый День», Россия договорилась о поставке С-400 в Турцию. Анкара уже внесла первый платеж за ракетные системы. Тогда министр обороны США Джеймс Мэттис также заявлял, что российское вооружение не несовместимо ни с силами ПВО НАТО, ни с коллективной обороноспособностью. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит принимать меры по обеспечению собственной безопасности самостоятельно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.10.17

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