После встречи Путина и короля Саудовской Аравии подорожала нефть

Переговоры президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда позитивно сказались на нефтяных котировках.

По данным лондонской биржи ICE Futures, к 17:30 декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,5% и поднялись в цене до $56,66 за баррель, хотя еще сегодня к восьми утра прирост был значительно ниже – 0,04% и составлял $55,82 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть американскую WTI, несмотря на утреннее падение на 0,1%, также сегодня к вечеру продемонстрировали повышение на 1,14% и сейчас оцениваются в $50,56 за баррель.

Как отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, в рамках сегодняшней встречи лидеры государств обсудили вопрос взаимодействия на нефтяном рынке.

«Мы обсуждали в целом взаимодействие на рынках, этот вопрос затрагивался как на уровне министров, и сегодня в рамках двусторонних переговоров между президентом РФ и королем Саудовской Аравии. Обсуждали возможность дальнейшего взаимодействия по этому направлению. Наши руководители выразили удовлетворение, что такая сделка состоялась, и она повлияла положительно на ситуации на рынке», – цитирует Новака РИА «Новости».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.10.17

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