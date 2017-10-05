Четверг, 5 октября 2017, 18:37 мск

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После встречи Путина и короля Саудовской Аравии подорожала нефть

После встречи Путина и короля Саудовской Аравии подорожала нефть
Фото: Kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда позитивно сказались на нефтяных котировках.

По данным лондонской биржи ICE Futures, к 17:30 декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,5% и поднялись в цене до $56,66 за баррель, хотя еще сегодня к восьми утра прирост был значительно ниже – 0,04% и составлял $55,82 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть американскую WTI, несмотря на утреннее падение на 0,1%, также сегодня к вечеру продемонстрировали повышение на 1,14% и сейчас оцениваются в $50,56 за баррель.

Как отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, в рамках сегодняшней встречи лидеры государств обсудили вопрос взаимодействия на нефтяном рынке.

«Мы обсуждали в целом взаимодействие на рынках, этот вопрос затрагивался как на уровне министров, и сегодня в рамках двусторонних переговоров между президентом РФ и королем Саудовской Аравии. Обсуждали возможность дальнейшего взаимодействия по этому направлению. Наши руководители выразили удовлетворение, что такая сделка состоялась, и она повлияла положительно на ситуации на рынке», – цитирует Новака РИА «Новости».

Москва, Мария Вяткина

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© 2017, РИА «Новый День»

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