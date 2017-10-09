Эр-Рияд закупит С-400, огнеметы «Буратино» и ракетные комплексы «Корнет-ЭМ»

Россия официально объявила о достижении договоренностей с Саудовской Аравией на поставку в арабское государство российских вооружений. В частности, саудиты получат ракетно-зенитные комплексы С-400 «Триумф». Кроме того, Эр-Рияд получит лицензию на производство автоматов АК-103 и патронов к ним.

Помимо этого Россия поставит Саудовской Аравии противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» и гранатометы АГС-30. Об этом рассказала официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Мария Воробьева. Как передает РИА «Новости», контракт подписали представители «Рособоронэкспорта» и Saudi Arabian Military Industries (SAMI).

О договоренности Эр-Рияда и Москвы о поставках С-400 стало известно 5 октября. Информацию подтверждал источник РБК в концерне «Алмаз-Антей», который занимается производством этих комплексов ПВО. «Что касается оплаты, Саудовская Аравия в состоянии купить все сразу и на много лет вперед, но они этого делать не будут, потому что они бизнесмены и скупые люди», – говорил источник РБК. По оценкам экспертов, сумма всех оружейных контрактов с саудитами превышает $3 млрд, $2 млрд из них составит покупка С-400, пишет «Коммерсантъ».

Как писал «Новый День», король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд прилетел с визитом в Москву 4 октября. В российской столице он встретился с президентом Владимиром Путиным. Помимо вопросов, касающихся нефтяного рынка, а также положения дел и способов урегулирования военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, лидеры обсудили тему двустороннего военно-технического сотрудничества. Российские СМИ предположили, что Эр-Рияд намеревается приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Россия ранее договорилась о поставке С-400 Турции. Продажа зенитных комплексов союзникам США – Турции и Саудовской Аравии – критиковалась в Вашингтоне, но это на итоги сделок не повлияло.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 09.10.17

Прогноз: цены на билеты в Крым станут «заоблачными» из-за банкротства «ВИМ-Авиа». / Глава МИД Саудовской Аравии предложил отменить антироссийские санкции. / «Безопасно, хорошо и красиво» – норвежская делегация поделилась впечатлениями о Крыме. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»