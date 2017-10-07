Глава МИД Саудовской Аравии предложил отменить антироссийские санкции

Эр-Рияд считает Россию дружественной страной и полагает, что международному сообществу стоит подумать о скором снятии ограничений, введенных в отношении российских граждан и компаний. Об этом сообщил Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.

«Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», – заявил глава саудовского МИД в интервью телеканалу «Россия24».

Кроме того, министр подчеркнул, что партнерство с Россией не влияет на отношения Саудовской Аравии с другими странами. При этом сотрудничество Эр-Рияда и Москвы, по его мнению, поможет разрешить конфликты на Ближнем Востоке. «То же самое относится и к США. Чем больше у нас партнеров – тем лучше будет для всех», – отметил аль-Джубейр.

Напомним, 4 октября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд прилетел с визитом в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Помимо вопросов, касающихся нефтяного рынка, а также положения дел и способов урегулирования военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, лидеры обсудили тему двустороннего военно-технического сотрудничества. Российские СМИ предположили, что Эр-Рияд намеревается приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Тем временем, в Вашингтоне обеспокоились планами Саудовской Аравии. В частности, Пентагон заявил, что российские С-400 не совместимы с американскими комплексами и не подойдут для отражения общих угроз.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.10.17

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