Король Саудовской Аравии обсудит в Москве многомиллиардные контракты: визит монарха начался с ЧП

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд вчера вечером, 4 октября прибыл в Москву с официальным визитом. Это первый визит главы этого государства в Россию в истории. В аэропорту «Внуково-2» монарха встречала делегация, которую возглавил зампред правительства России Дмитрий Рогозин. Российскую сторону также представили заместитель руководителя МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Церемонию встречи украсили почетный караул Преображенского полка и оркестр.

Как передает РБК, встреча Сальмана бен Абделя Азиза аль Сауда с президентом России Владимиром Путиным состоится сегодня, 5 октября. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств обсудят ситуацию на рынке нефти в условиях снижения объемов ее добычи, а также положение дел и способы урегулирования военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По его словам, также высока вероятность того, что лидеры затронут тему двустороннего военно-технического сотрудничества.

По данным «Коммерсанта», общая сумма контрактов в военно-технической сфере, подготовленные Москвой составляет около $3 млрд. В частности речь может зайти о поставках нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Источник издания рассказал, что подписание контрактов в данной сфере не запланировано, однако, ситуация может измениться, если договоренности будут достигнуты на высшем уровне.

«Главная наша надежда заключается в том, что этот визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений, потому что потенциал наших отношений гораздо богаче, чем ситуация де-факто, и мы хотим всячески развивать наш диалог», – заключил Дмитрий Песков.

Кроме того, сегодня пройдет российско-саудовский инвестиционный форум, а на протяжении всей недели москвичи и гости столицы смогут посетить мероприятия в рамках дней культуры Саудовской Аравии. Ожидается, что во время визита саудовского монарха стороны подпишут целый ряд документов. В частности, Российский фонд прямых инвестиций вместе с ближневосточными фондами, включая фонд Саудовской Аравии, объявят об условиях финансирования инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры.

Запланировано подписание и меморандума о создании совместного энергетического фонда на $1 млрд на базе РФПИ и Суверенного фонда Саудовской Аравии. «Впервые создается такой энергетический фонд мы считаем это очень важным, чтобы развивать наше дальнейшее сотрудничество в этой сфере», – сказал главы Минэнерго России Александр Новак. Также в ходе Международной энергетической недели будет подписано соглашение между «Газпром-нефтью» и Saudi Aramco.

Как рассказали в Минпромторге, по итогам встречи главы ведомства Дениса Мантурова с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халидом Аль-Фалихом, которая состоялась вчера, 4 октября, стороны высказали намерения реализовать более 25 крупных проектов. Завтра, 6 октября Салман Аль Сауд встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Они обсудят совместные российско-саудовские инвестиционные проекты и сотрудничество в сферах торговли, экономики, промышленности, энергетики и в сельском хозяйстве, передает РИА «Новости».

Напомним, в сентябре глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром заявил, что Россия заинтересована в совместных энергетических проектах с королевством. «Российские экономоператоры, и мы подтвердили это нашим коллегам, заинтересованы и готовы к участию в совместных с Эр-Риядом проектах в энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, инфраструктурной и других перспективных областях», – отметил лава российского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Москва готова и заинтересована в реализации проектов как на территории России, так и в Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что в состав делегации Саудовской Аравии, прибывшей в Москву, входит около тысячи человек. Королевская свита разместилась в номерах пятизвездочных отелей в районе Кремля и Красной площади. Во многих апартаментах обстановку поменяют на более привычную для гостей – придадут интерьерам черты восточного стиля. Причем для нескольких высокопоставленных членов делегации специально из Саудовской Аравии привезут их любимые ковры. Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд привык брать в поездки золотой трап-эскалатор для самолета. При выходе из своего лайнера в аэропорту «Внуково» он обнаружил, что трап сломался. В итоге 81-летнему монарху пришлось спускаться по ступеням, что давалось ему непросто.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.10.17

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