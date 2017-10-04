В Москве первую платную дорогу построят на деньги Саудовской Аравии

Бизнесмены из Саудовской Аравии выразили желание инвестировать в строительство первой платной трассы в Москве. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) готов вложить средства в строительство дублера Кутузовского проспекта. Цена проекта не оглашается, однако в 2014 году он оценивался в 60 млрд рублей, передает РБК.

Условия совместной работы, в том числе участие PIF в капитале «Объединенного транспортного концессионного холдинга» будут оглашены 5 октября после подписания соответствующего соглашения во время визита короля Саудовской Аравии в Россию. При этом известно, что в проекте также могут участвовать и другие ближневосточные фонды, в том числе фонд Mubadala из Объединенных арабских эмиратов, который уже неоднократно сотрудничал с российскими компаниями.

Дублер Кутузовского проспекта планируется построить вдоль Смоленского направления Московской железной дороги от Минской улицы до МКАДа. Длина трассы составит 10,5 километров. Ориентировочно, работы по возведению трассы должны начаться в конце 2017 года – начале 2018 года и закончиться в 2019 году.

Стоит отметить, что кроме строительства Кутузовского проспекта холдинг, в который войдут саудовские инвесторы, планирует строительство линии легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге и участка платной дороги М-1 «Северный обход Одинцова».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.10.17

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