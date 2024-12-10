Болгария предупредила о возможной остановке транзита российского газа

Болгария может остановить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если российский «Газпром» не найдет решения по оплате на фоне санкций США против «Газпромбанка». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Булгартрансгаз» будет строго выполнять свой контракт и не разрешит транзит природного газа, если услуга не будет оплачена», – заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.

Через Болгарию проходит трубопровод, продолжающий «Турецкий поток», что позволяет осуществлять транзит газа в Сербию и Венгрию.

София, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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