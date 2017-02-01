Алексей Мартынов: Белоруссия по примеру Украины отдаляется от России

Публикации за 01.02.17

Белоруссия повторяет путь Украины «нулевых» годов и пытается усидеть сразу на «двух стульях», сотрудничая одновременно с Западом и Россией. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, действия Минска отношению к Москве сейчас напоминают шантаж.

«В последнее время мы часто слышим из Минска достаточно вызывающие заявления. Они говорят ультимативным тоном, напоминают, что у России нет более близкого союзника, чем Белоруссия…Эти интонации можно услышать и у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мы прекрасно понимаем, что это не просто оговорки и случайные слова», – сказал Мартынов.

По его мнению, Минск сейчас требует от Москвы пойти на уступки, в том числе снизить цены на газ и нефть, в противном случае белорусская сторона будет готова пойти на «торпедирование» договоренностей по Союзному государству и другим интеграционным процессам на территории бывшего СССР.

«Это и есть предмет шантажа. Но друзья и товарищи языком ультиматумов не разговаривают»,– подчеркнул политолог.

При этом он отметил, что Белоруссия могла бы иметь «все, что имеет Россия», если бы определилась со своей позицией в рамках того же Союзного государства.

«В рамках Союзного государства у Белоруссии могло быть все: и нефть, и газ – через эту структуру и общее пространство. Но если вы хотите цены на энергоносители, которые были раньше, давайте тогда будем одним пространством, одной страной», – сказал эксперт.

Он согласился, что многие положения Союзного государства до сих пор не реализованы, но отметил, что это в первую очередь связано с двойственностью позиций белорусских властей.

«Мы видим, что Белоруссия пытается играть и «нашим», и «вашим». Мир все больше поляризуется, и не потому что мы это хотим, а потому что так складывается обстановка. Миграционный кризис в Европе, санкционная политика бывшей американской администрации и под ее давлением – Европейского союза – в этих полюсах нужно принимать решения», – обратил внимание Мартынов.

Политолог также отметил, что российская сторона по-прежнему считает Белоруссию «ближайшим союзником, другом, братом, своей органичной частью».

«Мы критически не хотим испортить отношения с Белоруссией – это наш ближайший союзник и братский народ. Но понимание некоторых экспертов и политиков с другой стороны, которые начинают нашу искренность в отношениях делать товаром, предметом торга, шантажа – очень тревожит», – сказал Мартынов.

По его оценке, если даже экспертное сообщество начинает говорить в ультимативном тоне, через небольшой промежуток времени ровно так будут думать практически все.

С его точки зрения, Белоруссия в данном случае начинает идти по пути отдаления от России – так же, как ранее это сделала Украина.

«Я помню, как несколько лет назад мы в подобном формате общались с украинскими экспертами. Мы начинали говорить в разных тональностях, мы начинали говорить и смотреть в разных системах координат. В Белоруссии же сейчас находится достаточное количество сил среди политиков, в экспертном сообществе, которые начинают идти путем Украины 15-летней давности. Там тоже было и «нашим», и «вашим»», – констатировал Мартынов.

По его мнению, ситуация развивается по сценарию разрушения Союзного государства. «Не хотелось бы рушить наши совместные достижения Союзного государства и других интеграционных проектов, в том числе свободную границу, свободное перемещение людей, товаров, услуг, рабочей силы. Это здорово для людей, эти вещи нужно беречь, а не делать из них объект для шантажа», – уверен эксперт.

По его мнению, в попытке усидеть на «двух стульях» Белоруссия может в итоге лишиться всего, а пример Украины в данном случае носит поучительный характер.

«Если Белоруссия будет следовать таким путем, то у нее не останется никаких союзников. Мне будет очень горько за братский белорусский народ», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Вяткина

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