Кремль теряет Минск / Ментально белорусы – европейская нация, считает эксперт

Публикации за 09.02.17

Белоруссия по своей ментальности становится все ближе к европейским странам. Кремлю, чтобы не потерять ближайшего партнера, следует серьезно отнестись к переменам в политическом диалоге с Минском. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал проректор по научной работе МГИМО (У) МИД России Евгений Кожокин на пресс-конференции в Москве.

«Политический режим, который сложился в Белоруссии – режим переходный. По своей ментальности белорусы уже очень европейская нация, особенно, если брать молодое население », – сказал Кожокин.

С его точки зрения, Россия должна приложить максимум усилий, чтобы сохранить те тесные связи между государствами к моменту, когда Минск изменит свой политический курс.

«У нас есть масса предприятий, которые связаны технологическими цепочками. Есть целый ряд очень важных соглашений – это капитал, который мы создали – он очень важен для рядовых граждан и России и Белоруссии. Нам его нужно сохранить и за него бороться», – уверен эксперт.

Он также обратил внимание, как важна свободная граница внутри Союзного государства именно для населения стран, которые тесно связаны друг с другом братскими узами.

«Поэтому уже сейчас нужно думать, что делать, если вдруг страна (Белоруссия) пойдет по какому-то другому направлению. Об этом уже думают в Европе, думают в США», – подчеркнул Кожокин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.02.17

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