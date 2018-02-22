Россия запретила ввоз молока и сливок из Белоруссии. Минск удивлен решением Москвы

Россельхознадзор с 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и молочных продуктов из Белоруссии, говорится в сообщении ведомства.

Под временное , кроме молока, попали пастеризованные, стерилизованные, ультрапастеризованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрат сывороточного и молочного белка.

В ведомстве отметили, что ограничения будут действовать до «урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции». Россельхознадзор намерен провести соответствующие переговоры с ветеринарной службой Белоруссии.

Накануне ведомство предупреждало о введении введения подобных мер в отношении продукции из Белоруссии. Отмечало, что Россельхознадзор направил письмо в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с озабоченностью о сложившейся ситуации с безопасностью белорусского молока и молочной продукции. В ведомстве в связи с этим заявили об увеличении поступления в России молочной продукции из соседней страны, содержащей остатки запрещенных и вредных веществ. Так, в прошлом году было выявлено 376 случаев нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и Росссии в продукции белорусских производителей, из них 210 случаев – это выявления остатков запрещенных и вредных веществ (55,6% от всех случаев выявленных нарушений в молоке и молочной продукции). С начала 2018 года федеральная надзорная служба зафиксировала 32 случая нарушения норм Евразийского экономического союза.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич, комментируя решение российской стороны, заявил, что удивлен им. По его словам, сейчас Минск пытается выяснить причины таких действий Москвы, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в прошлом году Белоруссия обрушилась с критикой в адрес Россельхознадзора, обвиняя российское ведомство в предвзятости по отношению к белорусским продуктам. В начале февраля 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко даже потребовал возбудить уголовное дело против Данкверта за нанесение ущерба государству. Лукашенко счел Данкверта «заинтересованным» лицом. Он пояснил, впрочем, не конкретизируя: «У каждого – огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры». До этого Россельхознадзор неоднократно запрещал поставки с белорусских предприятий и высказывал претензии к качеству поступающей в Россию белорусской продукции.

В апреле Данкверт сообщил, что попросил отстранить его от проверки белорусской продукции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.18

В январе реальный рост цен в России в 5 раз превысил официальную инфляцию. / Жители Краснолесья обещают войну застройщикам березовой рощи (ВИДЕО). / Ростех может продать свою долю в «Уралвагонзаводе». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»