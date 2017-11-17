Ввоз «санкционки» хотят приравнять к контрабанде ядерных отходов с наказанием до 12 лет тюрьмы

Министерство финансов России предлагает ввести уголовную ответственность за ввоз продуктов, которые запрещены к импорту ответными санкциями. По мнению чиновников, поставка «санкционки» должна караться наряду с ввозом ядерных отходов. Максимальное наказание для контрабандистов составит до 12 лет заключения.

Согласно предложению Минфина поправки необходимо внести в статью Уголовного кодекса о контрабанде. За ввоз и продажу продуктов, попавших под эмбарго, можно будет получить от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Для участников организованной торговли срок заключения увеличится до 12 лет.

Какие именно товары попадут под запрет, отдельным перечнем определит правительство. Этот список можно будет достаточно динамично изменять, для этого не нужно будет вносить изменения в Уголовный кодекс, передает «Коммерсант».

В Минфине поспешили уточнить, что действие законопроекта не распространяется на физических лиц. Речь идет о крупном размере перемещаемых товаров.

Ранее ввести административную ответственность за ввоз и хранение «санкционки» предложил Роспотребнадзор. Штрафы для обычных граждан планировалось установить на уровне от 3 до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 70 до 100 тыс. руб. Попавшие под эмбарго продукты предлагалось конфисковать.

Напомним, в августе 2014 года Россия в ответ на санкции Запада после присоединения Крыма ввела так называемое «продовольственное эмбарго». Поставки отдельных видов продовольствия в Россию запрещены из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии и Австралии. Позже этот список пополнился Албанией, Исландией, Лихтенштейном, Украиной и Черногорией. Из всех этих стран в Россию запрещено поставлять плодоовощную продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо и рыбу, а также изделия из них. Летом 2016 года срок продовольственного эмбарго был в очередной раз продлен до конца 2017 года. Однако эмбарго было смягчено для некоторых видов продукции, ввозимых в РФ для производства детского питания.

Запрещенные продукты при попытке ввоза в Россию изымают и уничтожают, несмотря на то, что огромное количество россиян выступали против подобной меры, предлагая, в том числе, направлять конфискованные продукты в детдома, дома престарелых и малоимущим.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.17

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