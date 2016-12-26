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Публикации за 26.12.16

Россельхознадзор отчитался об уничтожении почти 9 тысяч тонн еды

Россельхознадзор отчитался об уничтожении почти 9 тысяч тонн еды

Сегодня Россельхознадзор отчитался о предварительных итогах выполнения указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», который предполагает, в том числе, уничтожение ввезенных в страну попавших под санкции импортных продуктов.

«На 26 декабря 2016 года задержано 8692 тонны контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 8546 тонн. Задержано 389 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 326 тонн», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, продовольственное эмбарго в ответ на антироссийские санкции было введено правительством РФ 6 августа 2015 года после соответствующего указа главы государства. Позже кабинет министров продлил срок его действия, в том числе мер уничтожению санкционных продуктов, до конца 2017 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.16

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